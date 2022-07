La franchise de l’Arizona l’a retenu dans son équipe pour disputer la ligue d’été. Au total, 18 joueurs seront en test avec les Phoenix Suns. Le meneur de jeu de 23 ans a terminé la saison au BAXI Manresa (Espagne) après l’avoir commencé chez les Fraport Skyliners (Allemagne).

Formé à la Canarias Basketball Academy, Badio est arrivé au Barça à l’été 2019 pour jouer dans l’équipe réserve. Il y a passé deux saisons, faisant ses débuts en Endesa League et en Euroligue (22 secondes contre le Bayern en décembre 2020). Après être passé par l’équipe du Barça, il a signé avec Fraport, où il a réalisé une performance remarquée sous les ordres de Diego Ocampo, avec une moyenne de 10,6 points et 2,9 passes décisives.

Le joueur formé à Saltigué était la belle révélation lors de l’AfroBasket 2021 à Kigali. Le Sénégal s’est arrêtée à la 3e place.

Suns have announced their Summer League roster.

Ish Wainright is on the squad. Former Colorado guard McKinley Wright IV also in there.

Same case as last year with a handful of guys from overseas. pic.twitter.com/cMLD9Ly8hq

— Kellan Olson (@KellanOlson) July 4, 2022