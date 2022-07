La 3ème journée du Championnat national de volleyball masculin s’est disputée le week-end dernier. ASFA et Police, leaders respectivement dans les Zones Zone Ouest et Centre ont une nouvelle fois triomphé.

À l’entame de cette 3ème journée, seuls deux petits points séparaient l’ASFA (1er, 32 pts) et son dauphin ISEG (2ème, 24 pts). L’équation était simple pour les champions en titre : soit gagner ou se faire éjecter du podium. Si d’habitude le score est serré entre ces deux concurrents directs au titre, cette fois-ci, sur leur terrain, les Militaires n’ont pas fait de cadeau aux visiteurs.

Les Étudiants ont été malmenés (3-0) par le leader, soit le plus gros set entre ces deux formations depuis le début de la saison. Mais, les vice-champions n’ont pas été les seuls à subir la foudre des champions, le DUC, Ngor et Diatoo ont connu aussi le même sort.

« Trop » forte contre ses adversaires, l’Association sportive des Force Armées (ASFA) conforte sa place de leader et reste pour le moment seul leader à bord. Destins croisés ? En tout cas, la Police déroule aussi dans la Zone Centre. Après sa victoire (3-0) sur forfait contre Diisso, elle a surclassé (3-0) l’équipe du CNEPS. Pour l’instant, elle n’a enregistré aucune défaite et reste leader in contestable de sa Zone.

Avec Stades