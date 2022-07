Après Saly pour la 3ème journée, la Fédération sénégalaise de Triathlon a organisé sa 4ème journée du Championnat national, samedi, à Foundiougne, dans la région de Fatick. Une journée remportée par Anta Ndiaye et Mamadou Ndoye Diop chez les seniors.

60 athlètes venus de Saint-Louis, Louga, Thiès, Fatick et Dakar étaient présents à Foundiougne. Sur une distance de 400m de nage, 10 km de vélo et 2,5 km de course à pied, Ngoné Guèye de Ngor (01h 02 mn 41s) et Malick Diop de RS Yoff (46mn 19s) ont été sacrés respectivement vainqueurs de l’étape de Foundiougne chez les cadettes et cadets.

Du côté des seniors dames et hommes, sur une distance de 750m de nage, 20 km de vélo et 5 km de course à pied, Anta Ndiaye de I’US Ouakam (01h 42mn 05s) et Mamadou Ndoye Diop de Yoff (01h 12mn 05s) ont été déclarés vainqueurs de la 4ème journée.

Avec Stades