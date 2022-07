Mareme Badou, latérale gauche sénégalaise, s’est blessée lors de l’importante victoire des Lionnes ce soir sur la pelouse du complexe Moulay Abdallah contre le Burkina Faso (0-1). La sociétaire de l’Us Parcelles Assainies qui a dû céder sa place avant la fin du match a reçu un coup à la tête. Interrogé en zone mixte, le sélectionneur des Lionnes espère que ce n’est pas trop grave.

« Oui pour Mareme Babou, les médecins m’ont dit que son état est stable. Je l’ai vu dans les vestiaires, elle était encore un peu sonnée. On verra d’ici demain (aujourd’hui). Je l’ai vu d’elle même marcher pour sortir. Elle a eu un choc frontal, tête contre tête. On va voir ça de plus près avec les médecins. J’espère qu’elle va revenir très très vite parce qu’elle a fait un très bon match », a déclaré Mame Moussa Cissé, au micro de wiwsport.

wiwsport.com