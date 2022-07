A l’occasion de la 2e journée de la phase de groupes de la CAN Féminine 2022, l’Equipe Nationale du Sénégal s’est imposée face au Burkina Faso (1-0). Les Lionnes se qualifient en quarts de finale. Une première dans l’histoire du football féminin sénégalais.

Trois jours après sa victoire contre l’Ouganda (2-0), le Sénégal voulait confirmer, gagner et atteindre les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations Féminine 2022. Et les joueuses de Mame Moussa Cissé ont atteint cet objectif en dominant le Burkina Faso ce mardi soir (1-0). Longtemps accrochées, les Lionnes ont attendu les 10 dernières minutes pour l’emporter sur un penalty obtenu par Hapsatou Malado Diallo et transformé par Korka Fall.

Pour entamer cette partie, le sélectionneur des Lionnes avait fait le choix de se passer des services de l’ailière droite Hapsatou Malado Diallo, pourtant auteure d’un excellent match face à l’Ouganda, par ailleurs décisive sur le premier but de la victoire du Sénégal. A sa place, Mame Moussa Cissé faisait le choix pour le moins juste d’emmener la titulaire au poste Mama Diop. Un seul changement était donc à noter dans les rangs du Sénégal.

Le coup d’envoi de la rencontre est donné sous le résonnement, encore une fois, des « bodio bodio yée » venus de quelques dizaines de bouches sénégalaises mais qui pouvaient bien s’attendre. Des chants qui pouvaient déjà booster la bande à Mame Moussa Cissé. Secouées par l’intensité burkinabé à l’entame, les Lionnes ne tardaient pas à rééquilibrer les débats, tant sur la possession de balle que sur les petites opportunités.

Avec une Mama Diop très tranchante sur son côté droit, le Sénégal prenait progressivement la maîtrise sans pour autant mettre à mal la défense du Burkina Faso. En l’espace d’un quart d’heure, les Lionnes bénéficiaient déjà de deux corners par l’intermédiaire de Mama Diop (3e, 11e). Mais aucun d’entre eux ne donnait quelque chose de bon. En face, les Burkinabés tentaient de répliquer sur un jeu rapide et des contre-attaques souvent menées par l’avant-centre Nikiema.

Ce sera même le Burkina Faso qui provoque la première grosse frayeur de la partie. Sur un corner à la 14e, la gardienne des Lionnes ne maîtrise pas sa sortie, la défense sénégalaise assure un léger dégagement et doit voir la balle atterrir sur le pied droit de la défenseure Madinatou Rouamba. La Burkinabé enchaîne avec un tir. C’est un peu écrasé pour trouver le cadre de Tening Sène. Mais la première véritable situation dans cette première période restera sénégalaise.

Sur une récupération depuis le milieu de terrain, la capitaine Safietou Sagna, envoie la balle vers Awa Diakhaté. La meneuse de jeu des Lionnes sert sa future coéquipière à l’Olympique de Marseille, Mama Diop. L’ailière feinte une défenseure burkinabé, tente de trouver Nguénar Ndiaye au point de penalty… mais l’avant-centre des Lionnes était trop courte sur l’action pour éviter un dégagement en catastrophique du Burkina Faso. C’était à la 26e minute.

Plus le temps passe, plus la fatigue se ressent des deux côtés. C’est ce qu’on pouvait d’ailleurs noter chez Nguénar Ndiaye qui écopait du premier carton de la partie à la 32e pour avoir tiré le maillot d’une Burkinabé. C’était beaucoup moins que cette semelle de la capitaine du Burkina Faso, Charlotte Millogo, sur Awa Diakhaté (37e). Mais elle n’écopera qu’un simple avertissement verbal. Logiquement, après peu d’occasions de part et d’autre, la première période se termine sur un 0-0.

La deuxième période a commencé sur les mêmes bases que la première. Aucune des deux équipes ne prend véritablement le jeu en mains. Néanmoins, ce seront bien les Lionnes qui étoufferont les Etalons Dames au fur et à mesure de la rencontre. Plusieurs occasions au bénéfice du Sénégal pour ouvrir le score. Mais Nguénar Ndiaye et ses coéquipières manquaient souvent cette justesse technique pour chauffer les gants de la gardienne adverse ou trouver le cadre.

Il fallait donc attendre l’heure de jeu et la rentrée d’Hapsatou Malado Diallo et Edmée Diagne à la place de d’Haby Baldé et Safietou Sagna pour voir un bien meilleur visage du Sénégal. En belle réussite, comme lors du premier match, Malado Diallo commence à mettre à mal la défense du Burkina Faso avec ses accélérations incessantes. Seulement, il manquait encore cette justesse technique pour mettre le ballon là où il fallait.

Mais comme il était difficile de trouver la solution autrement après plusieurs tentatives de sa part et certaines de ses coéquipières, Malado Diallo nous gratifie à elle seule d’une balle de match à cinq minutes de la fin. Oui, une balle de balle, et refait la même action contre l’Ouganda. Servie par Jeannette Sagna, la numéro 17 des Lionnes prend de vitesse son vis-à-vis, la malheureuse Belem. Emmenée dans sa propre surface de réparation, la défenseure burkinabé commet l’irréparable sur Malado.

Une faute et un penalty sifflés par l’arbitre. Pas sûre de ce qu’elle a sifflé, cette dernière fait recours auprès de la VAR. Mais après quelques minutes de visionnage, elle n’aura qu’à valider le penalty. Et c’était logique. Rentrée en cours de jeu, Korka Fall se charge du cuir, tir assez légèrement mais doit avoir la chance de faire trembler les filets (82e). Les supporters et toute l’équipe explosent. Le Sénégal doit s’imposer et se qualifier aux quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations Féminine. Une toute première. L’histoire continue …

wiwsport.com