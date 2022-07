Le Maroc s’est imposé devant l’Ouganda (3-1) et s’est qualifié pour les quarts de finale de « sa » CAN Féminine 2022.

Les Lionnes suivent les Lionnes. Quelques heures après la victoire du Sénégal contre le Burkina Faso (1-0) et une qualification pour les quarts de finale de la CAN Féminine 2022, le Maroc a imité le chemin emprunté par les joueuses de Mame Moussa Cissé en battant l’Ouganda ce soir (3-1).

Les footballeuses de Reynold Pedros ont fait le boulot grâce à des buts de Rosella Ayana (14e, s.p), Nesryne El Chad (68e) et de la capitaine Ghizlane Chebbak, buteur également sur penalty (84e) et auteure de son deuxième but dans la compétition. Buteuse pour l’Ouganda à la 32e, Sumuya Komuntale a été expulsée (82e).

En plus d’une qualification pour les quarts de finale dans cette compétition qui se déroule sur ses terres, le Maroc prend la première place du Groupe grâce à une meilleure différence de buts sur le Sénégal. Il y aura donc un duel haletant entre Lionnes, vendredi 9 juillet à 20h00 GMT, pour finir premières de la poule.

🇲🇦🇸🇳 Maroc et Sénégal leaders du Groupe A #WAFCON2022

Duel de Lionnes pour la 1ère place ce vendredi 19h Gmt https://t.co/oH84RQAzB6 pic.twitter.com/OtJmM1OiOJ — wiwsport.com 🇸🇳 (@wiwsport) July 5, 2022

