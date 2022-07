La victoire des Lionnes contre le Burkina Faso (1-0) est une étape importante dans le parcours, mais Awa Diakhaté prévient qu’il reste un cap à franchir.

Quelques heures après ce qui constitue sans doute le plus grand exploit du football féminin sénégalais avec cette victoire contre le Burkina Faso (1-0) et une qualifictaion pour les quarts de finale de la CAN Féminine 2022, Awa Diakhaté a tenu à calmer l’euphorie. La meneuse de jeu des Lionnes semble avoir toujours faim et ne compte pas s’arrêter en si bon chemin de chasse.

« On est très contentes (de gagner et qualifier en quarts de finale). Je peux dire qu’on a atteint un premier objectif. Contre le Maroc, on va gérer et essayer de faire pareil. C’est-à-dire respecter les consignes du coach pour mieux préparer les autres matchs. C’est important pour nous », a déclaré la nouvelle recrue de l’Olympique de Marseille, présente en zone mixte après cette victoire.

Puis d’ajouter : « notre objectif, c’est de gagner tous les matchs jusqu’à la finale. On est là pour ça. C’est un rêve (de signer deux victoires en deux matchs), mais c’est parce qu’on a beaucoup travaillé. On a eu un bon engagement. Je peux dire qu’on n’a pas encore atteint notre objectif. On continue le parcours. Si on pense à la Coupe du Monde ? Bien sûr, c’est notre objectif et on y croit. »

wiwsport.com