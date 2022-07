L’attaquante des Lionnes s’est présentée en zone mixte après la victoire du Sénégal contre le Burkina Faso (1-0) synonyme de qualification en quarts de finale de la CAN Féminine 2022.

Astou Ngom et ses coéquipières sont encore aux anges. Victorieuses du Burkina Faso ce mardi lors de la 2e journée de la CAN Féminine 2022, elles se sont qualifiées pour les quarts de finale de la compétition. Pour autant, l’attaquante de l’AS Cherbourg vise désormais le dernier carré.

« On l’a fait, donc ça va. L’essentiel était de se qualifier pour les quarts de finale. Sur le contenu du match ? On a respecté les consignes du coach. Le football est un jeu collectif et on s’est donné à fond. À la fin, nous avons eu le bon résultat », a d’abord déclaré la footballeuse de 28 ans.

« Ce n’était pas facile. On avait également confiance en nous. On est resté soudées parce qu’on savait qu’on pouvait le faire grâce à nos entraînements et notre travail. On croit pouvoir gagner la Coupe. On veut se qualifier pour les demi-finales », a poursuivi Astou Ngom.

