Dans un fort témoignage livré devant les caméras de la FSF, la capitaine de l’Equipe Nationale Féminine du Sénégal raconte ses premiers pas difficiles dans le football féminin.

La vie d’un footballeur professionnel n’est pas un long fleuve tranquille. Aussi lorsqu’on est une femme sénégalaise. Et encore plus pour Safietou Sagna. A ses émouvants témoignages, l’ancienne joueuse du Casa Sports ne se cache pas du chemin tortueux traversé avant d’être aujourd’hui d’entre celles qui ont signé la première victoire du Sénégal en Coupe d’Afrique.

« Le football a toujours été une passion pour moi, un sport que j’ai toujours aimé. Depuis que je suis toute jeune, je le pratique. Mais au début, c’était difficile. Mes parents ne voulaient pas que je devienne footballeuse. Dans le Sud (du Sénégal), ils disaient que le football était pour les garçons », témoigne la désormais capitaine de l’Equipe Nationale Féminine du Sénégal.

« Du coup, c’était difficile. Je me cachais pour aller aux entraînements. Et au retour, je faisais ma douche à la maison de mes amies pour pouvoir repartir chez-moi. On me frappait. Mais par la suite, quand ils ont compris que c’était quelque chose que j’aimais, ils m’ont aidé (…). J’ai alors honoré ma première sélection en 2011 et j’ai été parmi celles qui ont qualifié le Sénégal à sa première CAN (en 2012). »

Pour la milieu de terrain du Bourges Foot 18 « c’est un sentiment de fierté de revenir (en Coupe d’Afrique), 12 ans après, et d’être, aujourd’hui, capitaine de cette équipe. J’ai une forte passion pour le football sénégalais. On veut booster le football féminin sénégalais pour arriver au haut niveau, comme le Nigeria, Cameroun, la Côte d’Ivoire ou l’Afrique du Sud. Pourquoi pas ? »

Aujourd’hui, le rêve est grand pour Safietou Sagna. « il y a du talent au Sénégal, d’excellentes joueuses. Mais le football féminin manque de visibilité. Nous demandons aux Sénégalais d’être derrière nous, nous passer et accompagner pour qu’on puisse atteindre nos objectifs. Pourquoi pas ramener la Coupe d’Afrique à la maison ? Ce serait quelque chose de très grand, comme avec les Sadio Mané, Kalidou Koulibaly. »

« Pourquoi pas avoir une Safie Sagna au Barça ou une Awa Diakhaté ‘Neymar’ au Real Madrid ? Notre seul objectif, c’est d’emmener le football féminin sénégalais au même rang des plus grandes nations et joueuses mondiales. Encore une fois, nous demandons le soutien des Sénégalais. Manko wuti ndamli pour ramener la Coupe au Sénégal. »

🎙Son parcours, ses objectifs, ses ambitions pour le football féminin sénégalais, Safietou Sagna (capitaine de l’équipe nationale) à cœur ouvert. #EmpoweringOurGame pic.twitter.com/KZrbNPL6AT — FSF (@Fsfofficielle) July 4, 2022

