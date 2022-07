Les Lionnes affrontent les Etalons Dames mardi (17h00 GMT). Ce derby est l’occasion pour le Sénégal de se qualifier pour les quarts de finale de la CAN Féminine 2022, en cas de victoire. Toutefois, Safietou Sagna veut éviter de sous-estimer l’adversaire.

C’est déjà la deuxième journée de la phase de groupes de la CAN Féminine 2022 pour les Lionnes du Sénégal. Victorieuses de l’Ouganda, dimanche, lors de leur première sortie, les joueuses de Mame Moussa Cissé affrontent le Burkina Faso ce mardi après-midi. Une rencontre décisive puisqu’une victoire leur assurerait une place en quarts de finale de la compétition. Ce qui serait historique.

Pour autant, Safietou Sagna veut se méfier des Etalons Dames, battues d’entrée par le Maroc. « Nous n’avons peur de personne. Il n’y a plus de petites équipes. Nous sommes prêtes à affronter toutes les équipes. Ce ne sera que du football et rien de particulier. Ce sera 90 minutes. Nous allons nous battre comme si on avait en face le Cameroun ou encore une autre équipe », déclare Safie Sagna.

« Nous allons aborder ce match avec sérénité et avec confiance aussi. Je pense qu’on a le même objectif que nos adversaires. Elles veulent gagner leurs trois premiers points et nous voulons nous qualifier pour les quarts de finale. On est plus que jamais motivées et encore plus qu’elles. On est très focus sur ce match décisif », ajoute la capitaine des Lionnes, présente en conférence presse.

La milieu de terrain du Bourges Foot 18 s’est également prononcée sur le fait d’être présente à cette Coupe d’Afrique, comme en 2012 lors de la première participation du Sénégal. « J’étais là en 2012, mais je n’avais pas joué. Je suis très émue aujourd’hui d’écrire l’histoire du Sénégal surtout en tant que capitaine. C’est des sentiments de fierté. On va continuer à écrire de belles lignes. »

wiwsport.com