L’Afrique du Sud a réussi son entrée dans la CAN Féminine 2022 en dominant le Nigeria (2-1) dans le Groupe C, ce lundi.

Trois points précieux pour les Sud-Africaines. Battue par le Nigeria en finale de la dernière édition, l’Afrique du Sud a pris une petite revanche. Opposées à des Super Faucons méconnaissables, les Banyana Banyana se sont logiquement imposées (2-1), au Complexe Moulay El Hassan FUS, dans cette première journée du Groupe C de la Coupe d’Afrique des Nations Féminine.

Les deux buts de la rencontre pour les Sud-Africaines sont venus coup sur coup dans l’heure de jeu quand Jermaine Seoposenwe (61e) et Hildah Tholakele Magaia (63e) définissaient parfaitement face à une défense nigériane pas vraiment terrible. En fin de match, les coéquipières d’Asisat Oshoal, sortie sur blessure, réduisaient la marque grâce à Rasheedat Ajibade.

Avec ce succès, l’Afrique du Sud passe première de la Poule C, en attendant l’issue de la rencontre entre le Burundi et le Botswana (20h00 GMT). Lors de la première journée, les Sud-Africaines feront face au Botswana alors que le Nigeria sera opposé au Burundi pour tenter de se reprendre afin de ne pas trop hypothéquer ses chances de se qualifier pour les quarts de finale.

