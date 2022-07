Contrairement au match d’ouverture hier opposant le pays hôte au Burkina Faso (1-0), ce n’est pas la grande affluence au stade Prince Moulay Abdallah à Rabat. La deuxième affiche du groupe A oppose le Sénégal à l’Ouganda.

Les protégées de Mame Moussa Cissé livrent leur première sortie de cette CAN Féminine où le Sénégal fait son retour dans le plus grand rendez-vous continental après 12 ans d’absence. À Rabat où se jouent leurs matchs, des Sénégalais se sont mobilisés pour supporter les Lionnes. Un petit groupe est présentement au stade pour pousser Eva Neymar et ses coéquipières.

