La Coupe d’Afrique des Nations féminine 2022 est définitivement le tournoi de l’innovation. Pour la première fois dans l’histoire du tournoi, l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) sera utilisée et ce, pour l’ensemble des 28 matchs.

Pour la première fois dans l’histoire de la Coupe d’Afrique des Nations féminine, l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) sera utilisée lors de l’édition qui se joue au Maroc du 2 au 23 juillet. Eddy Maillet, le directeur des arbitres de la CAF a affirmé que la présence de la VAR constitue un pas audacieux dans la bonne direction.

”En utilisant la VAR pour tous les matches de la CAN Féminine, nous poursuivons sur notre lancée qui est celle de la progression et du développement du niveau du football féminin de la CAF. Quatre arbitres féminins, notamment Salima Mukasanga du Rwanda, Carine Atemzabong du Cameroun, Fatiha Jermoumi et Bouchra Karboubi du Maroc, faisaient partie du corps arbitral de la CAN 2021 au Cameroun. Elles y ont d’ailleurs fait un travail incroyable. En utilisant la VAR pour tous les matches de la CAN Féminine, nous poursuivons sur notre lancée qui est celle de la progression et du développement du niveau du football féminin de la CAF”, a déclaré Eddy Maillet, le directeur des arbitres de la CAF.

