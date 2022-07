Le double Ballon d’Or Africain s’est exprimé sur les grandes chances de voir Sadio Mané monter sur le toit de l’Afrique en tant meilleur joueur pour la deuxième fois de suite.

Après deux années d’absence, les CAF Awards, cérémonie récompensant les meilleurs acteurs du football africain de l’année, feront leur retour. Elles se dérouleront le jeudi 21 juillet 2022 au Maroc. A cette occasion, le Sénégal est parti pour bien rafler les mises les plus importantes, notamment celle qui va récompenser le meilleur joueur africain 2022. Si bien qu’il ait 5 Lions nominés aux côtés des challengers Mohamed Salah ou Riyad Mahrez, pour El Hadji Diouf, Sadio Mané n’a pas de concurrence.

« Il est le prochain gagnant »

« Sadio Mané est largement favori, a reconnu la légende du football sénégalais et Ballon d’Or Africain en 2001 et 2002 dans un entretien accordé au quotidien national sportif Stades. Edouard Mendy aussi. Il a fait une saison 2020-2021, en remportant la Ligue des Champions avec Chelsea. Mais dommage pour lui, il n’y avait pas de CAF Awards l’année dernière. Maintenant, il faudra voir sur quels critères le Ballon d’Or de cette année sera attribué. Parce que ça fait deux ans qu’il n’y a pas eu de cérémonie. »

Eh bien, selon les indications de la CAF, le Ballon d’Or 2022 sera attribué uniquement en fonction des performances du joueur au cours de la défunte saison. Ainsi, pour El Hadji Diouf, « le grand favori c’est Sadio Mané. C’est lui le prochain gagnant sans aucun doute. Pour moi, Sadio est en avance par rapport à ses concurrents. Il a fait une saison exceptionnelle en remportant la Coupe d’Afrique, et en étant élu meilleur joueur de la compétition. Il a aussi fait une bonne saison avec Liverpool. »

« Sadio gagne le Ballon d’Or trois fois et quelqu’un d’autre qui va venir le gagne quatre fois ou plus »

Alors, avec la perspective bien plus que réelle de voir le nouvel attaquant du Bayern Munich coiffer son deuxième titre consécutif de Meilleur Joueur Africain de l’année le 21 juillet prochain, on se dit tout doucement que le fait de rejoindre El Hadji Diouf dans la légende, ce qui paraissait éternel, deviendrait bientôt réel. Et comme les records sont faits pour être battus, Dioufy serait alors « content » de voir son jeune frère revenir à hauteur de lui avec deux Ballons d’Or Africain.

« Cela me ferait plaisir (si Sadio Mané égale son record). Ça veut dire que le Sénégal aurait quatre Ballons d’Or, c’est ce qu’il faudra retenir. Aujourd’hui, Sadio Mané n’est pas en compétition avec El Hadji Diouf. Il est en compétition avec Salah, Mahrez et les autres », martèle l’ancien attaquant des Lions. A la question de savoir si Sadio Mané deviendrait à jamais le plus grands de l’histoire du ballon rond sénégalais en cas d’un 2e sacre au Maroc, El Hadji Diouf préfère dribbler sa réponse en touche.

« C’est tout ce que je lui souhaite, avoue t-il. Comme j’ai l’habitude de le dire, El Hadji Diouf c’est une autre époque. Nous ne sommes pas de la même génération, de la même époque. Le plus important, c’est le Sénégal qui gagne. Demain, on verra quelqu’un d’autre. Je souhaite que Sadio gagne le Ballon d’Or trois fois et quelqu’un d’autre qui va venir le gagne quatre fois ou plus. C’est comme ça. Aujourd’hui, si un Sénégalais gagne, c’est tout le monde qui va en bénéficier. »

wiwsport.com