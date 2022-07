Lors de ses vacances au Sénégal, Dion Lopy a rendu visite à wiwsport. Dans notre nouveau concept « WIW INSIDE », le milieu de terrain a parlé de son transfert au Stade de Reims et sa saison 2021-2022. Souvent plébiscité en Equipe Nationale, l’ancien sociétaire d’OSLO et de la sélection U20 se dit patient. Dion Lopy s’est aussi confessé sur ses préférences. Il a fait son choix entre Aliou Cissé et Youssoupha Dabo !