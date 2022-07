C’est désormais officiel et confirmé l’arrière droit belgo-sénégalais, Noah Fadiga a paraphé un contrat de 4 ans avec le Stade Brestois. Il a posé sous ses nouvelles couleurs !

On vous l’annonçait hier sur wiwsport.com, Noah Fadiga a quitté le club batave d’Heracles Almelo. Le Belgo-sénégalais s’est engagé avec le club français, Brest pour une durée de 4 ans et évoluera en Ligue 1 la saison prochaine.

Au Stade Brestois, il disposera en tout cas d’un terreau idéal pour s’épanouir au sein d’une structure qui a su le charmer au moment de faire son choix. « J’ai beaucoup aimé le discours de Greg Lorenzi et la conversation que j’ai eue avec le coach m’a aussi donné envie de venir. Je suis attiré par ce projet ».

Noah dispose des qualités du latéral moderne, sa formation ayant d’ailleurs été faite sur le poste d’excentré. « Cela fait trois saisons que je joue défenseur. Je suis plutôt rapide et j’aime jouer offensivement. Je veux maintenant encore progresser dans le domaine défensif et améliorer certains points ».

Après les équipes jeunes du Club Brugge en Belgique, le FC Volendam et Heracles Almelo aux Pays-Bas, le fils de l’ancien international sénégalais, Khalilou Fadiga, atterri dans un championnat beaucoup plus médiatisé pour les Sénégalais trop sensible à son activité. Il sera à l’entraînement avec ses nouveaux coéquipiers dès ce vendredi 1er juillet et portera le numéro 99.

Goeiedag 𝗡𝗼𝗮𝗵, bienvenue à la maison 👋 ✍ https://t.co/ELXXMxI15u

🤝 𝗔𝗾𝘂𝗶𝗹𝗮 𝗥𝗛, agence d'intérim, CDD, CDI pic.twitter.com/jbtxkQwPMe — Stade Brestois 29 (@SB29) July 1, 2022

