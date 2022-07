Liverpool – Mohamed Salah, l’aventure n’est pas encore finie. Bien au contraire. Elle est partie pour encore durer plus longtemps. Alors que son contrat chez les Reds arrivé à échéance à la fin de saison prochaine, soit en juin 2023, l’attaquant égyptien a trouvé un accord pour rempiler pour quelques années encore.

Une prolongation qui met fin aux spéculations sur l’avenir du Pharaon dans La Marsey. Mais ceci ne pouvait arriver sans un accord sur les exigences du joueur. En effet, Mohamed Salah a vu son salaire évoluer jusqu’à environ 400 000€ par semaine, soit le plus gros salaire de l’histoire du club, d’après The Times.

We’re delighted to announce that @MoSalah has signed a new long-term contract with the Reds! ❤️#SalahStays

— Liverpool FC (@LFC) July 1, 2022