Le 19 décembre 2021, à l’Arène nationale, lors du combat Tapha Tine vs Boy Niang 2, Tidiane Faye effectuait sa première sortie de la présente saison. Et le Professeur de Lansar avait sorti encore une de ses mille et une clés pour donner une leçon de lutte à Alioune Sèye Jr (Walo).