La 3e fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde 2023 démarre aujourd’hui à Alexandrie. Dans le groupe D où il est logé, le Sénégal jouera l’Egypte pour son premier match.

Leader du groupe D, le Sénégal a pour objectif de rester au sommet au terme de cette fenêtre qui marque la fin du premier tour des éliminatoires. Les 4 équipes classées dernières des 4 poules seront éliminées. Les Lions comptent faire partie des 12 équipes pour le second tour.

La mission commence aujourd’hui devant l‘Egypte. Un adversaire que le Sénégal connaît bien. Les Lions ont remporté la dernière confrontation en février passé (75-57) et le capitaine Youssouph Ndoye qui a obtenu la plus bonne note d’évaluation s’était brillamment illustré en battant le record du plus grand nombre de rebonds pris en un match des Éliminatoires Zone Afrique (20 rebonds).

Initialement prévue à 15 heures, la rencontre se jouera finalement à 18h au Borg Elarab Arena. La bande à Gorgui Dieng qui ont vécu des conditions de voyage difficiles à cause des autorités égyptiennes qui ne leur ont pas facilité l’entrée à Alexandrie, est prête à rugir sur le terrain.

3ème Fenêtre Eliminatoires Coupe du Monde 2023 (Groupe D) : Bonne chance à nos Lions !

🏀 Matchday

🇪🇬 Egypte vs Sénégal 🇸🇳

🗓️ Ce vendredi 01 juillet

🕖 18:00 GMT

📺 💻📱à suivre sur https://t.co/oH84RQA1Ly#Basket #Senegal #wiwsport #Kebetu pic.twitter.com/zPbjg2Aw36 — wiwsport.com 🇸🇳 (@wiwsport) July 1, 2022

