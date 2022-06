Les Lions du Rugby sont bien arrivés à leur camp de base à Aix en Provence informe la cellule de communication de la Fédération Sénégalaise de Rugby (FSR). L’Africa Cup 2022 se déroulera du 1er au 10 juillet prochain en France.

Le président de la FSR Guédel Ndiaye et le vice-président Adama Bakhoun sont venus souhaiter un bon tournoi aux joueurs ! Sous la houlette du sélectionneur Sékou Sakho et de ses adjoints Mathieu Boscaro (avant) et Maxime Boyer (arrières), le groupe bénéficie de l’expérience du haut niveau de l’ex-international français Djibril Camara qui a rejoint l’encadrement du XV Élite en mars dernier. Pour rappel, le Sénégal sera opposé à l’Algérie le 2 juillet prochain en quart de finale de la Coupe d’Afrique de rugby.

Les matchs se joueront dans le sud de la France, à Marseille et à Aix-en-Provence. L’Africa Cup regroupe huit équipes : Sénégal, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Ouganda, Zimbabwe, Algérie, Kenya et Namibie. Ils joueront les 4 quarts de finale. Le vainqueur de la finale sera qualifié pour la Coupe du monde 2023.

Voici le groupe des Lions pour l’Africa Cup prévu du 1er au 10 juillet à Aix-en-Provence en France.

Les avants: Mamadou Ndiaye Mor, Fernandez Corréa, Ousmane Ndiaye, Sémou Diamé (piliers); Moustapha Ndiaye, Kaba Cissé (talonneurs); Youssouf Yatera, Mouhamed Samba, Mokhtar Sougoufara, Kaman Gassama, Tony Lanauve (2e ligne); Abdelkarim Fofana, Charles Preira Ndiaye, Aboubakary Signaté, Lamine Sylla, Khadim Cissé (3e ligne).

Les arrières: Demba Kane, Babacar Bâ, Aldric Folliot, Mansour Sall (demis); Abou Sy, Ousmane Soumah, Ismaël Berrada, Alassane Sagna (centre); Mokhtar Sagna, Mamadou Ndiaye, Cheikhou Danfakha, Saïbo Sakho (ailiers/arrières).

