On connaît l’identité des 30 joueurs au candidat du Meilleur Joueur Africain de l’année au retour des CAF Awards. La Confédération Africaine de Football a élaboré sa liste des nominés. Sans surprise, le Sénégal est la nation africaine la plus représentée dans cette nomination avec cinq Lions.

Grand favori à sa propre succession, Sadio Mané est bien présent aux côtés d’Edouard Mendy, de Kalidou Koulibaly, de Nampalys Mendy et de Saliou Ciss, tous auteurs d’une excellente Coupe d’Afrique. Les challengers Mohamed Salah et Riyad Mahrez ou encore Vincent Aboubakar sont également présents.

🇩🇿✖️1

🇧🇫✖️3

🇨🇲✖️3

🇰🇲✖️1

🇨🇮✖️2

🇪🇬✖️4

🇬🇲✖️1

🇬🇳✖️1

🇲🇱✖️3

🇲🇦✖️4

🇳🇬✖️1

🇸🇳✖️5

🇹🇳✖️1

30 players from 13 countries contending to sit on the throne of African football. 👑

Your preliminary nominations for the #CAFAwards2022 Player of the Year 📝 pic.twitter.com/FZGiM7ugxP

— CAF (@CAF_Online) June 30, 2022