Le 1er avril dernier, Yaya Touré est devenu ambassadeur de la Coupe du monde 2022 de football au Qatar qui se jouera du 21 novembre au18 décembre. L’Ivoirien vante les mérites de ce Mondial inhabituel. Une édition où l’ex-milieu de terrain verrait bien notamment le Sénégal de Sadio Mané briller.

L’ancien international ivoirien, Yaya Touré croit aux chances du Sénégal lors de ma prochaine Coupe du Monde. Pour lui, l’équipe championne d’Afrique est suffisamment armée pour réaliser une bonne campagne au Qatar. L’ex joueur de Manchester City s’est confié dans une interview avec RFI.

« Dans le groupe A, il y a Qatar, l’Équateur, le Sénégal et les Pays-Bas. Je crois que le Sénégal est une très bonne équipe actuellement en Afrique. Elle vient d’être sacrée championne d’Afrique, elle peut faire bonne figure. Mais il faut rester concentré, ne pas sous-estimer des équipes comme l’Équateur et le Qatar. Les Pays-Bas sont favoris de ce groupe mais le Sénégal a un bon coup à jouer » a-t-il affirmé.

Une chose est sure, les Lions ne sont pas dans une poule facile, l’ancien milieu de terrain a confié les raisons de sa méfiance « Pour moi, le Sénégal est plus ou moins bien placé. Pour moi, c’est jouable. Mais il ne faut pas sous-estimer l’Équateur. Je crains tout le temps les équipes sud-américaines car elles sont très joueuses, très difficiles à contourner. Elles ont l’habitude de jouer contre des équipes comme l’Argentine et le Brésil. Elles ont la capacité de stopper ces grosses nations. Si elles sont au Mondial, ce n’est pas par hasard, c’est qu’elles le méritent. Mais je veux que le Sénégal passe, ainsi que le Cameroun, le Maroc et la Tunisie. Mais ce ne sera pas facile », ajoute-t-il.

wiwsport.com