Âgé de 30 ans, Fallou Diagne rejoint les rangs de la formation indienne. Il vient densifier un secteur défensif. L’international sénégalais a de l’expérience à revendre. Faisant ses débuts en France au FC Metz, il a connu la Ligue 1 et L2 française, le championnat allemand et la Turquie. Le défenseur a disputé quatre matchs avec la sélection sénégalaise, champion en titre de la Coupe d’Afrique des Nations, dont une apparition en qualification à la CAN contre la Namibie où il a joué aux côtés de Kalidou Koulibaly et Sadio Mané. « Je suis ravi car c’est la première fois que je viens en Inde. Je suis très heureux de rejoindre le Chennaiyin FC et j’espère apporter quelque chose à l’équipe pour qu’ensemble nous gagnions plus de titres », a déclaré après sa signature.

🗣️ “Diagne is a very experienced player who should stabilize and lead the defense. He radiates a calmness on the ball and is also an absolute role model in terms of discipline and diligence."

Head coach Brdaric on our latest signing! 💪🏻🔥#AllInForChennaiyin #WelcomeDiagne pic.twitter.com/wyE2uWpjGD

— Chennaiyin FC 🏆🏆 (@ChennaiyinFC) June 27, 2022