Le coup d’envoi des travaux de réhabilitation des stades Leopold Sedar Senghor, Ely Manel Fall de Kaolack, Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor, Lamine Gueye de Diourbel est donné. Dans un partenariat avec la République populaire de la Chine, le Sénégal va mettre à neuf ces infrastructures.

L’esplanade du stade Leopold Sedar Senghor a refusé du monde hier. Le monde sportif notamment les présidents de fédérations (football, athlétisme, taekwondo…) s’est donné rendez-vous pour lancer les travaux de réhabilitation. Les supporters d’Allez Casa et du 12e Gaindé ont donné le ton de l’ambiance.

Mais, il faut dire que la cérémonie avait des allures de meeting avec la forte mobilisation des jeunes venus applaudir et danser pour le maire de Fatick et ministre des sports Matar Ba. Sans oublier, la prestation des artistes et les lutteurs qui ont allongé la durée de la cérémonie qui avait déjà pris un gros coup de retard.

Rappelons que c’est en novembre 2018 que le Sénégal et la RPC ont signé un accord pour la réhabilitation des stades cités. Depuis, ils ont peiné à passer à l’action. Le Covid-19 a été jusqu’ici le prétexte des autorités pour justifier ce gros retard. Après la fête d’hier, on attend de voir les techniciens sur le chantier.

📽️ Les dernières images du Stade Léopold Sédar Senghor avant le début des travaux de réhabilitation 😢https://t.co/oH84RQA1Ly pic.twitter.com/sDuE7ElEBW — wiwsport.com 🇸🇳 (@wiwsport) June 28, 2022

Notons que pour le stade sis à Dakar, il s’agira de reconstruire l’ouvrage. D’ailleurs, dans le budget de 40 milliards alloué à ce projet de réhabilitation, la moitié de la somme cité sera destinée aux travaux du stade LSS.

