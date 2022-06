Saliou Ciss va t-il rejoindre le championnat de Turquie ? En tout cas, le joueur en question, en fin de contrat, est actuellement au pays de la sublime porte … Et c’est peut-être pour une nouvelle aventure.

Pensionnaire de l’As Nancy Lorraine depuis septembre 2019, Saliou Ciss sera dans moins de 48 heures officiellement un agent libre. Son contrat avec le club français relégué en national 1 à l’issue de cette saison, arrive à terme le 30 juin 2022 prochain. Face à cette situation, les premières interrogations restent son avenir. Et tout porte à croire que le champion d’Afrique ne prolongera pas son bail. Une nouvelle destination ? Un nouveau championnat ?

Après 9 saisons passées en France entre Angers, Valenciennes et Nancy, Saliou Ciss serait tenté par une nouvelle aventure. Aujourd’hui, le défenseur admet à demi-mot que la Turquie serait sa meilleure destination. « Istanbul is bea » lance-t-il sur son compte Instagram. A défaut d’aller en vacances, le joueur de 32 ans serait là-bas pour discuter de son avenir. Sachant qu’à Istanbul, 3 clubs se partagent l’affiche : Galatasaray, Fenerbahçe et Besiktaş, Saliou Ciss pourrait donc s’engager avec une de ces formations citées. Mais, pour l’instant son prochain club reste toujours un mystère.

wiwsport.com