L’attaquant sénégalais serait suivi à l’étranger et plus particulièrement en Italie. Ibrahima Niane aurait séduit les dirigeants de Genoa.

Selon les informations du journaliste Ignazio Genuardi, l’attaquant sénégalais de 23 ans est pisté par les dirigeants du Genoa. Le club italien qui vient d’être relégué en Serie B après avoir terminé 19e du championnat la saison passée, en prenant seulement 28 points en 38 journées, ambitionne de retrouver l’élite italienne le plus rapidement possible. Pour Genoa, le recrutement sera donc déterminant et le joueur du FC Metz serait parmi leurs cibles.

Sous contrat jusqu’en 2024 avec le FC Metz, l’attaquant qui a marqué 3 buts en 26 rencontres de Ligue 1 la saison passée pourrait donc évoluer prochainement en Italie.

Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec #Metz, l’attaquant sénégalais I.#Niane figure sur les tablettes du #Genoa, qui a aussi un œil du côté de Sochaux en L2. #Mercato #FCM — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) June 27, 2022

