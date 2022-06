Auteur de prestations moins convaincantes depuis arrivée, Alfred Gomis ne semble plus avoir la confiance des dirigeants du Stade Rennais.

Cela ne fait plus aucun doute, le Stade Rennais cherche à se séparer d’Alfred Gomis. Arrivé l’été 2020 avec la fâcheuse tâche de remplacer son compatriote Edouard Mendy, parti à Chelsea, le portier international sénégalais n’a pas satisfait les attentes placées en lui. Malgré le fait qu’il soit le troisième gardien de Ligue 1 ayant concédé le moins de buts la saison écoulée.

« Il faut être clair et j’ai été clair avec lui, il sait ce que j’attends et ce que le club attend. L’idée, c’est de trouver une solution, d’aller chercher un gardien. À nous de trouver la meilleure solution pour lui. Je ne peux pas dire qu’il a fait une mauvaise saison. Il a fait une saison moyenne, mais c’est un top mec », a lâché le directeur sportif de Rennes dans l’émission Pleine Lucarne.

Il faut dire que les derniers matchs avec le Stade Rennais et son jeu au pied, jugé assez faible, n’ont pas joué à la faveur de Gomis. Et pour la saison à venir, le poste de gardien dans le club breton ne se joue pas pour lui. Alors qu’il lui reste un an de contrat, le Champion d’Afrique a vu la confiance des dirigeants rennais se détériorer et un remplaçant est déjà entrain d’être recherché.

« J’ai un jeune gardien de 19 ans (Doğan Alemdar), qui potentiellement pourrait arriver dans un ou deux ans à être le futur numéro 1. Donc l’idée, c’est d’aller chercher un joueur d’expérience », ajoute Florian Maurice. Ce dernier a confirmé avoir activé les pistes menant à Steve Mandanda (OM), Yann Sommer (Mönchengladbach) et Fernando Muslera (Galatasaray).

wiwsport.com