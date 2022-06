Le départ de Sadio Mané vers le Bayern Munich est loin de faire l’unanimité en Angleterre. Après les multiples sorties déplorant son transfert, Paul Merson est monté au créneau pour dénoncer un manque de considération envers Sadio Mané.

L’ancien joueur d’Arsenal, Paul Merson s’est exprimé sur le départ de Sadio Mané au Bayern Munich. Il trouve que l’impact de Mané a été négligé par les Reds. « Un départ important ! Je me fais des soucis pour Liverpool, car en tant que dirigeant du football, on ne peut pas ignorer de la sorte que Sadio Mané était un joueur des grands matchs. C’est le joueur qui te met toujours l’ouverture du score, le but égalisateur ou même le but victorieux », a déclaré l’ancienne gloire des Gunners, Paul Merson.

Il renchérit en ajoutant que « Sadio n’est pas le genre de joueur qui te met des triplés, ou des quadruplés, mais il en a de ces buts très importants. Et je pense que Nunez (Darwin) ressemble plutôt au style de Luis Diaz, mais il ne pourra pas remplacer Sadio Mané au front de l’attaque », a affirmé Merson au micro de Sky Sports.

🗣 "People forget Mane was a big game player." Paul Merson worries that Darwin Nunez won't be able to fill the void of Sadio Mane pic.twitter.com/JsbiSZfULJ — Football Daily (@footballdaily) June 27, 2022

