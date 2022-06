La Fédération sénégalaise de football (FSF) a tenu dimanche, à Thiès, son Assemblée générale ordinaire de l’année 2021. Plus de six milliards FCFA sont prévus pour cette année 2022 qui devrait marquer le financement tant attendu des travaux du stade Demba Diop.

L’instance dirigeante du football sénégalais avait donné rendez-vous hier à Thiès pour sa première assemblée générale post-CAN 2021. Des retrouvailles sous le signe du Manko Wutti Ndamli à l’auditorium de l’ISEP de Thiès, juste avant la finale de la Coupe du Sénégal. Une AG ordinaire en mode express, où les rapports d’activités et financier de l’année 2021 ont été adoptés sans accroc.

Pour l’année 2021, le budget prévisionnel était estimé à cinq milliards onze millions cinq cent mille (5.011.500.000 FCFA). Les réalisations ont finalement atteint la somme de trois milliards trois cent neuf millions quatre cent trente-quatre mille cinq cent soixante-douze (3.309.434.572 FCFA).

Les fédéraux ne se sont pas seule ment limités au bilan de l’année écoulée. Ils se sont projetés sur celui de cette année 2022. Il est prévu un budget de six milliards cinq cent cinquante-un millions huit cent soixante-quinze cent mille (6.551.875.000 FCFA) contre un total des charges prévisionnelles estimé à cinq milliards trois cent cinquante sept millions dix mille trois cent quatre-vingt-huit (5.357.010.388 FCFA), soit un résultat prévisionnel d’un milliard cent quatre-vingt-quatorze millions huit cent soixante-quatre mille six cent douze (1.194.864.612 FCFA).

25 millions pour chaque représentant africain Cette AG préconise la réhabilitation et la modernisation du stade Demba Diop de Dakar. Fermé depuis le drame du 15 juillet 2015, on en se rait à la dernière étape pour le décaissement du financement par la FIFA, en à croire Augustin Senghor. «Nous avons parlé de projet d’avenir et l’AG a validé la dernière étape qui va nous mener à la mise en place et à l’acceptation de la FIFA pour le financement de Demba Diop, qui sera complété par la Fédération sénégalaise pour réaliser un nouveau stade qui va garder sa configuration ancienne, mais qui sera modernisé et où le football dakarois pourra revivre à nouveau», indique la FSF. Le Co mité exécutif a, par ailleurs, entériné la mise à disposition d’une enveloppe de 25 millions pour chacun des deux représentants sénégalais en compétitions interclubs africaines>>.

Parmi les autres programmes phares, on peut citer la construction d’un centre d’hébergement fédéral, la réfection du siège de la fédération à Ouest-Foire, la formation des cadres techniques, administratifs et médicaux, la finition et l’inauguration du stade Maniang Soumaré de Thiès, etc. Adversaire d’Augustin Senghor lors des dernières élections, Mady Touré a proposé l’augmentation des équipes dans l’élite pour permettre aux joueurs de jouer 36 matchs par saison en plus de la suppression de la Coupe de la Ligue.

Le président de Génération Foot a également proposé que la finale en juniors soit parrainée pour une rentrée d’argent à l’image de la Coupe Gambardella en France, sans oublier l’augmentation de la prime allouée au champion du Sénégal et la présence du président de la République à la finale de la Coupe du Sénégal. Autant de propositions sur lesquelles la FSF promet de réfléchir prochainement.

