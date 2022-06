Désormais un joueur du Bayern Munich, Sadio Mané a été accueilli comme il se doit dans son nouveau club qui le met en avant dans sa stratégie de communication. Très attendu dans les futurs du succès du club, il est parmi les joueurs les mieux payés du championnat allemand.

Sadio Mané, qui a paraphé la semaine passée un contrat de 3 ans avec un salaire XXL, est actuellement la star de la Bundesliga. Selon le média allemand Bild, l’attaquant de 30 ans touchera près de 20 millions d’euros (19 millions 800.000 euros) par an soit plus d’un million et demi (1 million 650.000 euros) par mois, 412.500 euros par semaine.

Avec les primes et bonus, la somme pourrait évoluer à 25 millions d’euros annuel. Ceci sans compter la prime de signature d’un montant de 5 millions d’euros qui aurait été empochée par Sadio Mané.

Ce qui est une avancée considérable pour le natif de Bambali, comparée à ce qu’il touchait à Liverpool soit 12 millions d’euros. Le nouveau n°17 du Bayern Munich, Sadio Mané, devient ainsi l’un des joueurs les mieux payés de la Bundesliga et certainement le joueur Africain le mieux payé du monde actuellement.

