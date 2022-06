Manager attitré d’Ama Balde, Abdou Bakhoum est très pessimiste quant à la tenue du combat royal entre Ama Baldé de Pikine et Modou Lô des Parcelles assainies. Rencontré samedi dernier, le candidat à la présidence du Rassemblement national des Managers de Lutte du Sénégal (RNMLS) se veut clair : «Celui qui organisera le combat ira en prison ». Il informe aussi que son poulain Ama est démarché pour croiser Bombardier.

On ne sait plus à quel saint se fier et les espoirs de voir ce grand derby entre Pikine et Parcelles se tenir s’amenuisent de jour en jour.

Abdou Bakhoum est venu jeter l’huile sur le feu et sa déclaration fait froid au dos. Accroché par nos soins pour donner des nouvelles du combat entre Ama Baldé et Modou Lô, Abdou Bakhoum n’a pas mis les gants pour la circonstance : «Ama Baldé / Modou Lô ? Celui qui l’organisera ira en prison. Il y a beaucoup de non-dits dans cette affaire. C’est un problème de sponsoring qui est le nœud du problème entre le promoteur et un sponsor de la place. Il faut que cela soit réglé et mis de côté pour que le combat puisse avoir lieu. Si tel n’est pas le cas, celui qui l’organisera ira en prison. Modou Lô aussi tente de fuir le combat en simulant des blessures, alors que tel n’est pas le cas. Ce serait un miracle», déclare Abdou Bakhoum.

En cas de non combat contre Modou Lô, quel serait alors l’avenir de son poulain Ama Baldé qui n’a plus noué son nguimb depuis quatre bonnes années ? «Il y a des promoteurs qui souhaitent organiser son combat. Je ne peux pas révéler leur identité, mais sachez qu’ils veulent son duel contre Bombardier. Les négociations avancent à grands pas. C’est tout ce que je peux dire pour l’instant», conclut Abdou Bakhoum.

