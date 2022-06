Au terme d’un match à sens unique et d’une finale qu’il a bien maîtrisée, le Casa Sports a remporté la quatrième Coupe du Sénégal de son histoire ce dimanche au Stade Lat-Dior de Thiès en s’imposant contre l’Etoile Lusitana (3-0). Un succès qui offre un doublé national à l’équipe entraînée par Ansou Diadhiou.

Le Casa Sports garde la couronne. Vainqueur l’année dernière, l’équipe de Ziguinchor n’a pas laissé échapper son trophée ce dimanche 26 juin 2022 au Stade Lat-Dior de Thiès. Porté par son public Allez Casa et une excellente équipe, le Casa Sports n’a laissé aucune chance au pensionnaire de Nationale 1 Etoile Lusitana (3-0). Les Académiciens devront continuer leur apprentissage en espérant faire autant, voire mieux la saison prochaine.

Quelques minutes, c’est tout pour l’Etoile

Les toutes premières minutes de la rencontre sont très rythmées. Beaucoup d’engagement et d’envie de la part des deux équipes. L’une se rapproche des camps de l’autre. Mais c’est l’Etoile Lusitana qui fait le premier pas en obtenant un coup franc à l’entrée de la surface du Casa Sports par l’intermédiaire d’Ibrahima Ndiaye dès la 3e minute. Mais la tentative frôle le cadre d’Alioune Badara Faty et ne donnait donc rien.

L’instant de l’Etoile Lusitana passe, le Casa Sports réplique et commence à garder la possession du ballon, bien qu’avec une petite différence. Et de son côté, l’équipe d’Ansou Diadhiou a la faveur d’avoir dans ses rangs deux chefs d’orchestre : Raymond Diémé Ndour et Lamine Diadhiou. Virevoltant, l’avant-centre du Casa étire le jeu de son équipe, surtout sur le côté droit, et ne cesse de faire souffrir la défense d’en face.

Pris de vitesse par le numéro 9 ziguinchorois qui semblait filer droit au but, Seydina Gadiaga doit commettre la faute et écoper du premier carton de la partie (16e). Un avertissement qui mettait en lumière la souffrance de la défense de l’Etoile Lusitana. Les minutes passent, le Casa Sports prend totalement l’ascendant de la partie. Les attaquants dégoupillent et n’ont d’yeux que d’exploser la défense adverse.

Mouctar Ndiaye dézone, le Casa Sports s’éclate

Et vu que le Casa Sports n’était pas seulement porté par son attaque, la défense et le milieu de terrain se signalent. Afin de ne pas rentrer aux vestiaires bredouilles, le capitaine des troupes allume la flamme. Abdou Seydi mène seul son action vers le but de l’Etoile Lusitana, sert Raymond Diémé Ndour … Ce dernier trouve la bonne idée de remettre la balle à son propriétaire Abdou Seydi. Le 8 du Casa rentre dans la surface adverse, frappe du pied gauche, mais c’est trop écrasé pour espérer le cadre.

Il se met à terre et au moment de se relever, il voit (sa passe) arriver au pied droit du latéral droit du Casa. Très gentiment, Mouctar Ndiaye enchaîne par un centre et doit trouver la tête d’Abdou Seydi. C’est claqué au fond des filets d’un Mohamed Gueye pas du tout exempt de tout reproche (0-1, 20e). Sonnée, l’Etoile Lusitana tente de repartir de l’avant. Mais c’était vraiment sans compter sur l’excellent latéral droit du Casa Sports. Passeur décisif sur l’ouverture du score, Mouctar Ndiaye remet ça à 5 minutes de la fin de la première période.

Tel un TGV, il mystifie et prend de toute vitesse son vis-à-vis sur son côté droit. Arrivé juste à l’entrée de la surface, il réussit son centre, un peu comme sur le premier but. Fort et tendu, le ballon passe une défense de l’Etoile à la panique et file au point de penalty. Malheur aux hommes d’Elimane Mbengue : Raymond Diémé Ndour était seul face à Mouhamed Gueye et n’avait plus qu’à placer sa frappe pour tromper le gardien (0-2, 40e).

Lusitana sans étoile

On aurait cru pouvoir voir en seconde période un autre et meilleur visage de l’Etoile Lusitana. Tel a été le cas. Sauf que c’était après que le Casa Sports ait réussi à tuer tout suspense dans cette finale. Tout simplement inarrêtable, Raymond Diémé Ndour, homme du match, voyait double et triplait la mise en définissant une superbe passe d’Abdoulaye Diédhiou (0-3, 46e). Le travail est fait à 99%. Suffisant pour que le Csa Sports laisse volontiers le ballon à son adversaire, qui ne prendra plaisir que sur une transversale dans les 15 dernières minutes.

Plus grand que ce qui a été vu durant les 75 premières minutes ne se passera. Ni les changements de l’Etoile Lusitana ni ceux du Casa Sports ne changeront le 0-3 qui s’observait au tableau de marquage du Stade Lat-Dior de Thiès. Au bout de quelques minutes de temps additionnel, Monsieur l’arbitre du jour signalait la fin de la partie. Le Casa Sports remporte sa 4e Coupe du Sénégal et réalise le doublé national Coupe-Championnat. L’Étoile Lusitana aura fait rêver ses supporters …

