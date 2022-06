Après une petite pige en Arabie Saoudite puis une belle saison 2021-2022 en Grèce, Pape Alioune Ndiaye est de retour en Turquie.

Comme la saison dernière avec les arrivées de Mario Balotelli, Younès Belhanda ou encore Britt Assombalonga, Adana Demirspor engage son mercato avec une recrue de choix et d’expérience. En fin de contrat avec Aris Salonique, Pape Alioune Ndiaye s’est engagé jusqu’en 2025.

Auteur de 4 buts et autant de passes décisives en 35 matchs toutes compétitions confondues avec Aris, le milieu de terrain sénégalais a réalisé une belle saison en Grèce. A 31 ans et toujours en jambes, Badou Ndiaye fait donc son retour dans le Championnat de Turquie un an et demi après l’avoir quitté pour l’Arabie Saoudite et Al-Ain.

Un très bon renfort pour Adana Demirspor, qui promu en Süper Lig la saison dernière, était parvenu à accrocher une belle 9e place. L’entraîneur italien Vicenzo Montella, qui dispose déjà dans ses rangs le défenseur Joher Khadim Rassoul, pourra maintenant s’appuyer sur un autre Sénégalais pour continuer sa mission.

Kulübümüz, daha önce Bodo Glimt, Ankaraspor, Stoke City, Galatasaray, Trabzonspor, Karagümrük, Al Ain ve son olarak Aris formasını giymiş Badou Ndiaye ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. pic.twitter.com/brJPOVqorP — Adana Demirspor (@AdsKulubu) June 24, 2022

wiwsport.com