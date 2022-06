Ils ont comme dénominateur commun d’avoir été champions du Sénégal, soit en individuel, soit en équipe, voire les deux à la fois. Ils ont la particularité d’avoir été ou d’être encore des champions incontestables de la lutte sans frappe, en gagnant presque tout ce qui est imaginable dans la discipline. Tous les deux ont été champions de la CEDEAO, à la fois en équipe comme en individuel. Ils ont aussi la particularité d’avoir été sacrés meilleur lutteur d’une saison par l’Association nationale de la Presse Sportive (ANPS). Reug Reug le fut en 2016-2017, en lutte avec frappe et Franc en 2017-2018 en lutte sans frappe.

Mais ces deux mastodontes de la lutte sans frappe ne sont pas performants uniquement en lutte sans frappe. Ils ont réussi des parcours enviables en lutte avec frappe. En effet, Reug Reug et Franc sont les deux seuls actuels lutteurs à n’avoir pas connu de défaite après plus de 10 combats. Le premier est à 14 victoires et 2 sans-verdicts, le second vient d’enregistrer sa 11e victoire en autant de combats. Qui dit mieux ?

Serigne Ndiaye 2 sur la bonne voie

Même s’il n’a pas été champion de la CEDEAO, Serigne Ndiaye 2 est récent champion du Sénégal, en individuel, en open comme en équipe avec la région de Dakar. Alors, s’il lui reste des titres à gagner en lutte simple, comme le drapeau Ndef Leng, de la Première Dame ou du Premier ministre, Serigne Ndiaye 2 est devenu un incontournable de la lutte sans frappe. Même s’il n’a pas encore atteint les 10 combats, il a déjà bien fait avec 5 victoires et seulement 2 défaites, soit un indice de performance de 71%. Et, au vu de ce qu’il a montré ces derniers mois, ce pensionnaire de Fass-Ndakaru a les moyens de faire de très belles choses en lutte avec frappe.

Palmarès Reug Reug : 14 victoires

Alioune Sèye Jr (11 mars 2012), Boy Niague 2 (15 avril 2012), Boy Diouf (20 mai 2012), Obama (7 février 2014), Sa Ngoumbeu (22 juin 2014), Bazooka Bou Ngoye (2 mai 2015), Fall Yarakh (6 juin 2015), Balla Gaye Jr (30 janvier 2016), Brise de mer (21 juillet 2016), Bébé Saloum (4 février 2017), Jordan (22 mai 2017), Elton (31 mars 2018), Gris 2 (15 juin 2019), Gouye-Gui (20 février 2022)

2 sans-verdicts

Clinton (25 décembre 2012), Pape Yékini (10 avril 2015)

Palmarès Franc : 11 victoires

Guedj Bamboulane (29 décembre 2013), Diarra 2 (1er mars 2015), Reumz (31 juillet 2015), Serigne Ndiaye 2 (13 mai 2016), Thiatou Yoff (25 décembre 2016), Ndiaga Doolé (5 avril 2017), Mbaye Tine 2 (23 juin 2018), Nguer (27 juillet 2019), Bébé Saloum (8 mars 2020), Tyson 2 (19 juin 2021), Sokh (19 juin 2022)

Palmarès Serigne Ndiaye 2 : 5 victoires

Dictionnaire (19 avril 2014), Ousmane Ndir 2 (8 juin 2014), Oumanga (3 mai 2015), Ndiaga Sarr 2 (10 mai 2018), Libidor (22 décembre 2019)

2 défaites

Zambala après recours (10 juin 2015), Franc (13 mai 2016)

Lutte TV