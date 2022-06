Fraîchement transféré au Bayern Munich, Sadio Mané a tenu à remercier les Sénégalais pour leurs messages de soutien et de bonne chance. La star sénégalaise en a profité pour inviter tout le monde à supporter son nouveau club.

Son arrivée en Bavière a provoqué un immense engouement et pas seulement au Sénégal. La presse européenne s’est emportée de ce transfert qui sera l’un des plus sensationnels de ce mercato estival. Très sensible aux gestes qui vont à son égard, Sadio Mané a tenu à remercier les nombreux fans qui lui ont témoigner de leur soutien. « Je vous remercie tous, j’ai vu vos messages de souhait et de soutien, ça me touche profondément », s’est exprimé la nouvelle star de la Bundesliga.

La star sénégalaise et nouveau joueur du Bayern Munich a ensuite invité tout le monde à laisser tomber les autres clubs et désormais supporter le club bavarois. « Vous tous qui supportiez d’autres clubs, laissez-les tomber et venez supporter le Bayern Munich (Rires)… Vous êtes les meilleurs, on est ensemble ! », a lancé le nouveau joueur du Bayern Munich décontracté et tout souriant.

🗣 Sadio Mané remercie tous les sénégalais 🇸🇳 : « Laissez tomber vos clubs et venez supporter le Bayern Munich »https://t.co/oH84RQA1Ly pic.twitter.com/Fm4WQNhWAA — wiwsport.com 🇸🇳 (@wiwsport) June 23, 2022

wiwsport.com