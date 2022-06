Le transfert de Sadio Mané au FC Bayern Munich (élite allemande) est un signal positif pour le football africain en général et sénégalais en particulier, soutient le président de Génération Foot, Mady Touré. « C’est bien de voir un footballeur formé sur le continent signer dans un des meilleurs clubs du monde », a réagi le président de Génération Foot, dans un entretien avec l’APS.

Mané, 30 ans, a signé ce mercredi un contrat de trois ans en faveur du Bayern Munich (élite allemande), quittant ainsi Liverpool (élite anglaise). Se disant « très content » pour l’attaquant sénégalais, Mady Touré a dit être en phase avec sa décision d’aller en Bundesliga, championnat qu’il avait failli rejoindre quand il évoluait déjà à Salzburg (élite autrichienne).

« Il était déjà question pour lui de continuer sa carrière au Bayern ou à Dortmund, mais il a eu ce beau plan de carrière qui l’a mené à Liverpool, un des plus grands clubs du monde », a-t-il dit.

Chez les Reds, il a déjà tout gagné et représente de fait un bon exemple pour les jeunes footballeurs africains qui ne doivent se fixer aucune limite, a-t-il ajouté.

« Aujourd’hui, avec cette signature, il met en avant le football africain dans une des plus grandes équipes du monde », a-t-il souligné.

À travers lui, dit-il, les footballeurs africains, en général, et sénégalais, en particulier, doivent prendre conscience qu’ils peuvent aller à la conquête des plus grands clubs et des plus grands trophées du football mondial.

« Je souhaite et prie pour qu’il ait une plus grande réussite qu’à Liverpool, en raflant tous les trophées et en aidant l’équipe nationale à atteindre ses plus grands objectifs », a-t-il dit.

