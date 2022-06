La 61ème édition de la Coupe du Sénégal aura lieu ce dimanche 26 juin entre le Casa Sports et l’Étoile Lusitana au stade Lat Dior de Thiès. Auparavant, le samedi, toujours au stade Lat Dior, les juniors et les cadets seront en compétition dans les finales U17 avec Oslo vs Génération Foot et U20 Diambars vs Génération Foot, a confirmé le comité d’organisation de la fédération sénégalaise de football (FSF).

Après 52 jours de compétition, l’on se dirige vers l’épilogue de ces tournois qui, selon la Fsf qui tenait une conférence ce mercredi matin, a informé des mesures drastiques qui ont été prises pour un bon déroulement de l’événement.

Ainsi, concernant la zone d’échauffement, l’occupation des tribunes et des vestiaires, il a été décidé que : la partie gauche sera réservée aux équipes qui reçoivent (Oslo U17, Diambars

U20 et Lusitana.) La zone droite sera dédiée à (Génération Foot U17, Génération Foot U20 et le Casa Sports.)

Concernant la billetterie et pour les finales juniors et cadets, Amadou Kane, membre du comité exécutif, d’annoncer que l’annexe loge est à 2.000 FCFA, la tribune couverte à 1.000 FCFA, et 500 FCFA pour le virage et la découverte. Pour la grande finale : annexe loge 15.000 FCFA, couverte 5.000 FCFA, découverte 3000 FCFA virage 2000 FCFA.

Au moins, 250 éléments GMI seront déployés en plus d’une sécurité rapprochée qui assurera le transport des joueurs et des membres de la délégation jusqu’au stade. Sur les 15.000 places de Lat Dior, seules 7.800 seront commercialisées…

