Dans un entretien avec Winamax, Christophe Lollichon, ex-entraîneur des gardiens à Chelsea, s’est longuement revenu sur le trajet qui a mené Edouard Mendy chez les Blues l’été 2020.

Il y a avait encore des doutes sur l’inconnu qui devait challenger un joueur acheter pour 80 millions d’euros. Interviewé par Winamax, Christophe Lollichon, qui a passé 15 ans à Chelsea avant de partir en mai dernier, a évoqué les raisons qui ont poussés les Blues à aller chercher Edouard Mendy au Stade Rennais au moment ouu il y avait déjà dans les cages un certain Kepa Arrizabalaga, gardien le plus cher de l’histoire.

« Comme vous en doutez, j’ai eu certaines choses confidentielles que je ne peux pas dire. Tout d’abord, je vais vous dire que Kepa a beaucoup progressé ces dernier mois, avec notamment Henrique Hilário. Il a compris beaucoup de choses. Mais on s’est aperçu qu’il y avait encore du travail et le besoin de challenger le poste de gardien », a indiqué le Français, qui revient notamment sur ses premiers contacts avec Edouard Mendy.

« Je l’ai découvert quand il commence en Deuxième Division à Reims. Je ne le connaissais pas vraiment, je n’avais jamais (encore) entendu parler de lui, ni au Havre ni à Cherbourg ni à Marseille. Je n’ai jamais fait gaffe (sur Edouard Mendy). Et quand j’observe ses premiers matchs, je vois d’abord un gardien de grande taille qui a du feu dans les jambes. Et je me suis dit « woah, je vais le suivre, ce gardien m’interpelle », dit-il.

Par la suite, Christophe Lollichon a commencé à jeter un plus grand dévolu sur Edouard Mendy. « Je l’ai suivi et j’ai vu des choses bien et moins bien mais ça progressait. Je l’ai vu prendre plus de places, très intervenant dans le domaine aérien. J’adore ça parce qu’il a une position de dépare souvent très bonne, il cherchait à comprendre le jeu », a poursuivi le Nantais de 59 ans.

Il ajoute : « et puis, il est monté en Première Division (en 2018 avec le Stade de Reims). Comme je fais certaines émissions sur certaines chaînes, je parle des joueurs et c’était pour moi l’un des gardiens les plus performants de la Ligue 1. Un jour, je l’ai rencontré lors d’un match Monaco – Reims et il (Edouard Mendy) me remercie d’avoir dit du bien de lui sur Canal+ (rires). On s’était jamais rencontré mais on est restés en contact. »

Lollichon a même révélé qu’il était l’un des artisans de l’arrivée d’Edouard Mendy au Stade Rennais en 2019. « J’ai continué à le suivre. Et puis, Rennes cherchait un gardien après (le départ de) Tomáš Koubek, j’en parle à des Rennais d’attribuer une petite pièce sur Edouard Mendy », a t-il fait savoir. Puis, est venu l’intérêt de Chelsea. Sans qu’Edouard le sache, ses agents (à l’époque) m’ont appelé pour que je fasse des statistiques sur lui. »

« A un moment donné, Frank Lampard et le club ont souhaité challenger Kepa sur le poste de gardien. Et comme j’en avais parlé à Petr (Cech) lorsqu’il jouait à Arsenal, il m’a dit « ouais ce n’est pas mal ». Puis, j’ai dit à Petr que tous ce qui sont très connus et très bons sont tous dans un très grand club, ça coûte un paquet d’argent. Je lui dit ‘tu te rappelles d’Edouard Mendy », il répond « oui, mais est-il capable de venir à Chelsea ? ». »

Lollichon poursuit : « je lui dit ‘écoutes, le parcours est atypique mais maintenant tu es dans ta responsabilité, moi je te donne mon avis ». » Ce qui s’est passé par la suite. « On a pris les choses en main et commencé les contacts officieux et officiels. C’était un été un tout petit peu intense. Il (Edouard Mendy) s’est adapté. Il y avait des choses qui parlent, des images. Ca a marché. » Voilà, comment les légendes se forment.

wiwsport.com