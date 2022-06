Au Bayern Munich , Sadio Mané va découvrir un nouveau championnat. La Bundesliga a connu des attaquants qui ont fait trembler les filets, des joueurs qui se sont imposés dans le Onze de leurs clubs. Tour d’horizon de ces Sénégalais qui ont marqué la première division allemande.

En Bundesliga, seuls les gardiens sénégalais manquent à l’appel. Jusqu’ici, aucun portier du Sénégal n’a évolué dans ce championnat. Dans d’autres postes, de grands noms du football sénégalais y sont cochés. On compte plus d’une vingtaine de joueurs sénégalais. Sadio Mané sera le seul attaquant sénégalais (en activité), d’autres joueurs à ce poste ont marqué leur empreinte en Bundesliga. Wiwsport a ainsi réalisé un Top 5 des meilleurs buteurs.

Le vétéran Souleymane Sané dirige le classement des meilleurs buteurs en première division allemande avec 51 buts et 23 passes décisives. L’ancien sociétaire du SG Wattenscheid 09 et FC Nurnberg de 1988 à 1990, père de Leroy Sané est le détenteur du plus gros volume de jeu dans ce championnat avec 174 matchs et 15485 minutes de jeu.

Papiss Demba Cissé qui a évolué à Fribourg de 2010 à 2012 est le deuxième meilleur attaquant. Il compte 37 buts et 5 passes décisives en 65 matchs disputés. Mame Biram Diouf le suit au classement avec 26 buts et 14 passes décisives. Il a disputé 57 matchs avec Hanover 96. Demba Ba et Mamadou Diabang complètent le top 5 avec respectivement 25 buts – 67 matchs et 69 matchs et 17 matchs inscrits. Ces deux joueurs ont en commun le TSG 1899 Hoffenheim, un club allemand où ils ont joué.

En plus de ces attaquants cités, des défenseurs surtout dans l’axe ont disputé un certain nombre de matchs. Le plus capé dans ce championnat est Salif Sané, il évolue dans ce championnat depuis 2013. Avec Hannover 96 et FC Schalke 96, il totalise 155 matchs et même 14 buts inscrits. Un cumul de 13716 minutes de jeu.

Fallou Diagne qui a joué avec Fribourg (2012-2014) et Werder Breme (entre 2016 et 2018) a joué 59 matchs au total pour 5121 minutes de jeu. Abdou Diallo qui joue actuellement dans l’axe de l’équipe nationale compte 55 matchs pour 4935 minutes de jeu. Soit moins de 30 matchs disputés avec Mayence (2017-2018) et Dortmund en (2018-2019). Lamine Sané et Papy Djilabodji, tous les deux anciens pensionnaires du Werder Breme comptent respectivement 38 et 14 matchs.

Avant Sadio Mané, la Bundesliga 🇩🇪 a connu de grands attaquants Sénégalais 🇸🇳 Il faudra combien de matchs au Bayern Munich pour que #Mané prenne la tête du classement des meilleurs buteurs sénégalais ❓https://t.co/oH84RQA1Ly pic.twitter.com/o1IixjQSqi — wiwsport.com 🇸🇳 (@wiwsport) June 22, 2022

