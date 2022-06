En sports de glisse, plus précisément en roller constitué de 12 variantes, les qualificatifs pour les Jeux olympiques de Paris 2024 se disputent durant la période comprise entre 2022 et 2023. C’est justement dans la recherche de ces points pour le ranking que trois Lions du skate-board seront présents à l’étape de Rome (Italie), du 26 juin au 3 juillet prochain.

Binationaux tous les trois, le Sénégal cherché à maxi miser ses chances de voir au moins un de ses athlètes se qualifier pour les JO de Paris 2024. Il s’agit de Jean Thomas Saldou, Aziz Gérard Wone et Karim Keïta.

Saldou, faire mieux que sur la route de Tokyo

De justesse, Jean Thomas Saldou avait raté le wagon des JO de Tokyo 2020, déca lés d’une année en raison de la pandémie de la covid 19. Ainsi, il a acquis de l’expérience au moment de refaire le même circuit. Jean Thomas Saldou (26 ans le 4 décembre prochain) est actuellement 7ème rang africain et 193ème mondial.

Karim Keïta, la maîtrise des figures

Bientôt 19 ans, Karim Keita développe son style et enchaîne la maîtrise des figures depuis l’âge de 9 ans. Mais ce n’est que durant cette année 2022 qu’il a décidé de s’essayer sur les scènes internationales avec les couleurs du Sénégal. Avec comme principale ambition d’offrir à la Tanière sal toute première qualification olympique. Karim Keita possède la double nationalité sénégalo-française. Il est coach de skate dans la ville anglaise de Nottingham..

Aziz Wone, le roi d’Afrique 2014 J Roi d’Afrique en 2014

Aziz e Gérard Wone de monter en puissance pour espérer valider son ticket olympique d pendant la fourchette 2022 2023. Ce qui est bien du domaine du possible pour cet athlète qui fêtera ses 25 ans le 28 juillet prochain. De 1 2016 à 2017, il a notamment pris part à des compétitions de Street à au Canada.

Au sortir de cette étape romaine, d’autres points sur la 2 route olympique de Paris n 2024 sont à chercher à l’étape 4 de Rio Janeiro (Brésil), du 14 C- au 27 octobre. Il y aura aussi Fi- la Coupe du monde, du 28 octobre au 14 novembre en Argentine et la CAN en Égypte, du 25 septembre au 1er octobre prochain. Le programme et qualificatif pour 2023 n’est pas encore officialisé.

