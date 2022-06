Ce qui est clair est que les beaux hommages ne manqueront pas de la part des joueurs et supporters de Liverpool. Même chez Mohamed Salah. Coéquipier en tant que joueur de Liverpool depuis 2017, grand adversaires et amis pour toujours, l’attaquant sénégalais et Sadio Mané ont vu leur chemin en Angleterre se séparer.

En effet, le désormais ancien numéro 10 de Liverpool vient parapher un contrat de trois ans en faveur du décuple champion d’Allemagne, le Bayern Munich. L’occasion pour le Pharaon Egyptien de lui adresser un message d’adieu sur ses réseaux sociaux. Pas besoin de passer sur google traduction pour comprendre ce qui a été écrit par Mo Salah.

« Ça a été une sacrée aventure ! Merci pour tous ces bons moments et je vous souhaite le meilleur dans votre nouvelle aventure ! Tu vas nous manquer à tous », a écrit Salah sur Twitter. Un bon moment pour rappeler que Sadio Mané et Mohamed Salah ont composé l’un des meilleurs duos ayant écrit l’une des plus belles pages du football à Liverpool.

It’s been quite a ride! Thank you for all the good times and I wish you all the best in your new adventure! You will be missed by all of us. pic.twitter.com/zndPry1mfg

— Mohamed Salah (@MoSalah) June 22, 2022