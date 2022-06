Sadio Mané est désormais un joueur du Bayern Munich. Il fait partie du club le plus titré de la Bundesliga. Et c’est la grande joie dans son nouveau club où il a signé ce matin un contrat de 3 ans.

Dans un communiqué de presse du Bayern Munich parvenu dans notre rédaction, les éloges n’ont pas manqué à l’endroit de Sadio Mané qui vient de fermer un chapitre de 6 pages en Premier League. Le directeur sportif Hasan Salihamidžić a fait part de l’intérêt de Sadio Mané pour le Bayern Munich dès le premier contact.

Oliver Kahn, ancien gardien de but et légende du football allemand, est aussi le président du comité directeur du FC Bayern. Selon lui, le FC Bayern vient de signer une très grosse recrue. « Nous sommes heureux d’avoir pu recruter Sadio Mané. Il est, grâce à ses performances exceptionnelles et à ses grands succès au plus haut niveau international depuis de nombreuses années, un joueur comme lui, il en existe très peu dans le monde. »

En contrat jusqu’en 2025, Sadio Mané est prêt à relever de nouveaux défis comme il l’a fait en Angleterre. Il a grandement participé aux succès de Liverpool qui était resté 30 ans sans avoir remporté le championnat. SM10 et ses anciens coéquipiers ont mis fin à la disette en 2020. Ce qui rassure davantage ses nouveaux patrons. Pour Kahn, c’est une nouvelle ère pour l’attaquant.

« Nous sommes convaincus que Sadio Mané apportera beaucoup de joie à nos supporters dans les années à venir grâce à son jeu spectaculaire. Il est ambitieux et a faim de nouveaux titres. Tous ces éléments mis ensemble, c’est très, très fort. Avec des joueurs comme lui, tous les grands objectifs sont atteignables pour le FC Bayern ».

wiwsport.com