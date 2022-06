En marge du Trophy Tour qui a fait escale à l’Institut Diambars, le président Saër Seck a fait le tour de l’actualité de son académie. Il a notamment évoqué le partenariat avec l’Olympique de Marseille.

Le président Saër Seck est revenu sur l’actualité et la politique de formation de l’Institut Diambars qu’il dirige. Pour l’ancien président de la LSFP, les objectifs de Diambars sont clairs : former des futurs internationaux qui seront champions.

« On a pas mal de jeunes qui partent et qui reviennent ensuite renforcer l’équipe du Sénégal, c’est ça l’objectif. Les perspectives vous le connaissez, vous avez vu le nombre de jeunes qu’il y a ici et avec lesquels on est en train de travailler. Beaucoup d’entre eux se sont portés candidats pour être parmi ceux qui vont ramener à nouveau une Coupe d’Afrique au Sénégal ».

Signataire d’un partenariat avec l’Olympique de Marseille qui a permis aujourd’hui à des jeunes talents comme Bamba Dieng d’évoluer avec le club phocéen, Saër Seck a évoqué la collaboration et les perspectives de celle-ci. « Normalement la collaboration avec Marseille se termine au mois de septembre de cette année. Mais probablement dans le courant du mois de juillet on devra se retrouver pour mettre tous les problèmes sur la table et renégocier éventuellement un autre partenariat », a-t-il affirmé face aux médias sénégalais.

wiwsport.com