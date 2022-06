Le sélectionneur de l’équipe nationale locale de football, Pape Thiaw, salue la participation du Sénégal au Tournoi des quatre nations d’Algérie (31 mai-14 juin), une compétition qui, dit-il, lui a permis de se faire une idée du niveau de ses poulains sur la scène internationale.

‘’Pour moi, c’est une très bonne idée, beaucoup de joueurs évoluant sur le plan local n’ont aucune idée du niveau international, et ça nous a permis de le leur faire découvrir’’, a dit le technicien sénégalais dans un entretien avec l’APS.

Le championnat national compte de bons joueurs, mais il est important de les voir à l’œuvre dans un match de niveau international, selon l’ancien attaquant des Lions du Sénégal.

La Fédération algérienne de football a décidé d’annuler la dernière journée de cette compétition amicale dont le but est de préparer le Championnat d’Afrique des nations (CHAN), qui ne concerne que les joueurs évoluant en Afrique.

‘’Nous avons tiré beaucoup de leçons’’ de ce tournoi, ‘’comme les erreurs de placement et les problèmes de marquage qui nous ont coûté deux buts en vingt minutes, contre la RD Congo, lors de notre premier match’’, a souligné Pape Thiaw.

Contre le Niger, ‘’l’équipe du Sénégal a pu corriger et gagner par 3 buts à 1, et on aurait aimé faire un troisième match pour corriger davantage, mais ce n’est que partie remise’’, a-t-il poursuivi.

Le Sénégal devait jouer contre l’Algérie, avant la décision du comité d’organisation de mettre fin prématurément au tournoi, après le décès d’un joueur algérien dans un accident de la circulation.

La COSAFA Cup 2022, un autre tournoi auquel le Sénégal est invité, devrait également contribuer à renforcer le niveau international des joueurs locaux, selon Thiaw.

Le Sénégal va aller à l’édition 2022 de la COSAFA Cup (Afrique australe) avec l’ambition d’atteindre la finale de cette compétition prévue en Afrique du Sud du 5 au 17 juillet, a assuré le sélectionneur des Lions locaux.

‘’Nous serons très attendus à cette compétition, et c’est aux joueurs d’élever leur niveau de jeu, parce que nous ne voulons pas faire moins que l’année dernière’’, a-t-il souligné.

L’équipe nationale locale, sous la direction de Pape Thiaw, va entamer lundi un stage de préparation de ce tournoi dont les Lions joueront directement les quarts de finale. Cette compétition va opposer des sélections seniors de la zone Afrique australe de la Confédération africaine de football.

L’ancien attaquant des Lions était l’adjoint de Joseph Koto lors de la précédente édition, quand le Sénégal avait atteint la finale perdue par tirs au but contre l’Algérie. Koto est décédé en octobre dernier des suites d’un malaise.

APS