Alors que son transfert au Bayern Munich n’a pas encore été officialisé, Sadio Mané a donné sa première interview avec le quotidien allemand Bild. Le joueur sénégalais qui va pouvoir écrire une nouvelle page de son immense carrière, est revenu sur les coulisses de son arrivée.

« Quand mon agent m’a parlé pour la première fois de l’intérêt du Bayern, j’ai tout de suite été excité. Je me suis tout de suite vu là-bas. Pour moi, c’était le bon club au bon moment. C’est l’un des plus grands clubs du monde et l’équipe se bat toujours pour chaque titre. Donc pour moi c’était une très bonne idée et la bonne décision de venir ici », a déclaré la star sénégalaise.

Le joueur de 30 ans a ensuite poursuivi. « Mon agent m’a dit qu’il y avait des demandes d’autres clubs. Ça fait partie du business. Mais j’ai tout de suite eu le feeling quand le Bayern m’a présenté son projet. Je me suis retrouvé dans le projet du Bayern plus que n’importe qui d’autre » a-t-il lancé avant d’évoquer la possibilité de gagner une nouvelle Ligue des champions : « Je ne veux pas dire non. Chaque enfant veut gagner la Ligue des champions, chaque footballeur du monde. Je suis dans une équipe très, très compétitive maintenant. Mais c’est encore un peu tôt pour parler de finale de Ligue des Champions, on n’a même pas encore joué de match ensemble. Néanmoins on va tout donner pour aller en finale« .

wiwsport.com