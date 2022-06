Il y aura du beau monde en Angleterre la saison prochaine et ce n’est pas Moussa Niakhaté qui devrait être en reste. Le Franco-sénégalais qui évolue actuellement en Bundesliga avec le club de Mayence aurait des envies d’ailleurs et ferait le forcing pour rejoindre la Premier League.

Et selon les informations de Fabrizio Romano, Nottingham Forest s’activerait dans ce dossier pour signer le joueur de 26 ans. Les deux clubs sont en discussions pour finaliser le transfert pour le grand bonheur de Niakhaté. Un accord ne devrait pas tarder à être trouvé entre le club allemand et le promu en Premier League.

Manchester United and Nottingham Forest, confident to get Dean Henderson loan deal done this week. Talks in progress, personal terms agreed. 🔴 #MUFC

Notthingham Forest are also working to sign Moussa Niakhaté from Mainz – negotiations are advanced.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 20, 2022