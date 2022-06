Le Bayern Munich, sur tous les fronts du dossier de Sadio Mané, obtient gain de cause. À 30 ans, et à un an de la fin de son contrat à Liverpool, l’attaquant sénégalais a décidé de mettre fin à une longue période de sa vie, en décidant de quitter l’Angleterre pour rejoindre l’Allemagne. L’un des transferts phares de ce mercato estival, sera officialisé en fin de semaine. Un gros coup de Bayern Munich, qui ne fait plus l’ombre d’un doute qu’il va s’attacher les services du meilleur joueur de la dernière Coupe d’Afrique des Nations, selon le portier allemand de Union Berlin, par ailleurs ancien coéquipier de Sadio Mané à Liverpool.

« C’est un transfert incroyable pour le FC Bayern car Sadio Mané est l’un des meilleurs joueurs de Liverpool. Quand le Bayern parvient à signer quelqu’un comme lui, vous ne pouvez que le féliciter ainsi que la Bundesliga », déclare Loris Karius sur SkySports. Recruté en 2016 par Liverpool au FC Southampton, le champion d’Afrique en titre avec le Sénégal va découvrir son cinquième championnat, après le Sénégal, la France, l’Autriche et l’Angleterre.

Former LFC goalkeeper Loris Karius on Sadio Mané: "It's an incredible transfer for FC Bayern because he's one of Liverpool's absolute top players. When Bayern manages to sign someone like him then you can only congratulate them and the Bundesliga" [@Plettigoal, @SkySportsNews] pic.twitter.com/8l3eP8rtWP

