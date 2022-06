A quelques heures de l’officialisation de son transfert au Bayern Munich, l’on se pose la question du dossard qu’enfilera celui qui a porté jusqu’ici le numéro 10 avec Liverpool.

Quel sera le numéro de Sadio Mané sous les couleurs bavaroises alors qu’il a décidé de quitter Liverpool avec son numéro 10. L’on imagine quel sera son numéro alors que Leroy Sané est actuel numéro 10 du Bayern Munich. S’il a porté jusque-là dans sa carrière les numéros 33 et 21 au FC Metz, 40 et 10 au RB Salzburg, 19 et 10 à Liverpool, le prochain qu’il enfilera à Munich est jusque-là est un mystère.

Du moins ce serait peu probable que la star sénégalaise récupère le numéro 10 de Leroy Sané, le joueur international allemand. Mais on pourrait s’attendre à voir Mané refaire le coup de son transfert de Southampton à Liverpool alors que Coutinho enfilait le numéro 10 à Anfield. Le Sénégalais avait choisi le numéro 19.

Au Bayern actuellement, les numéros de maillot disponibles sont 12, 22 de Marc Roca sur le départ et 24 de Tolisso parti à Lyon. Les numéros 30 et 33 sont aussi libres. Quel numéro de maillot pour Sadio Mané au Bayern Munich ?

