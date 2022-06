Actuellement en vacances au Sénégal, Dan Ndoye a évoqué son avenir international.

D’origine sénégalaise, Dan Ndoye pourrait bien jouer à l’avenir avec les Lions du Sénégal. Définitivement transféré de l’OGC Nice au FC Bâle en février dernier après avoir été d’abord prêté par le club français l’été dernier, l’ailier droit de 21 ans n’a pas connu la meilleure saison possible avec seulement en 38 matchs toutes compétitions confondues avec le club suisse.

Alors qu’il se trouve actuellement au Sénégal pour ses vacances d’été, l’ancien joueur de Lausanne-Sport a évoqué son avenir international, lui qui a connu toutes les petites catégories de sélection avec la Suisse, dont 20 sélections et 7 buts avec La Nati U21 et une participation à l’Euro U21 en 2021. Comme tant d’autres binationaux sénégalais, il n’écarte pas la possibilité d’opter pour le Sénégal, qu’il suit de très près.

« Si je suis l’Equipe Nationale du Sénégal ? Oui bien sûr, c’est l’équipe championne d’Afrique. Pour moi, c’est la meilleure équipe d’Afrique actuellement. Et bien évidemment je suivrai toujours l’Equipe Nationale du Sénégal. Si je suis intéressé ? Bien sûr je suis intéressé, je suis Sénégalo-suisse. J’ai deux nationalités. Pour l’instant, je suis avec les jeunes de la Suisse mais je ne ferme aucunement la porte au Sénégal. Et pour moi, bien sûr, le Sénégal est une option », a-t-il fait savoir dans un entretien avec le quotidien Record.

Sera-t-il appelé par Aliou Cissé ? En tout cas, il avoue n’avoir pas encore échangé avec le sélectionneur des Lions. « Pour l’instant, j’ai eu quelques discussions mais pas avec le sélectionneur Aliou Cissé. J’ai entendu qu’il a eu de l’intérêt sur moi. On verra d’ici là ce que cela va donner. Je suis dans mon coin et je travaille », a reconnu le Nyonnais. Avec la Suisse ou le Sénégal, Dan Ndoye a également évoqué l’opportunité de jouer la prochaine Coupe du Monde et les chances des Lions au Qatar.

« Moi, comme tout joueur, mon rêve c’est évidemment de jouer la Coupe du Monde. Maintenant, ce n’est pas à moi de décider si je vais jouer pour le Sénégal ou la Suisse. Je vais faire mes performances en club et après je verrai », a-t-il indiqué. Quant au Sénégal à la Coupe du Monde, Dan Ndoye estime : « pour moi, le Sénégal est la meilleure équipe d’Afrique. Ils l’ont démontré à la CAN et pour se qualifier à cette Coupe du Monde. Pour moi, ils ont une énorme équipe et de grandes chances à la Coupe du Monde. »

