Trouvé hier à Diambars qu’il a lancé au début des années 2000, le Président fondateur de l’Institut de Saly a exprimé toute sa fierté à recevoir le Trophée de la Coupe d’Afrique des Nations (Stades).

Le sacre des Lions à la dernière CAN a couronné le travail de développement du football qui se fait au Sénégal avec des académies telle que Diambars. Un centre de formation qui a fourni à la sélection nationale un groupe de champions d’Afrique à travers Gana Gueye, Joseph Lopy, Saliou Ciss et Abdoulaye Seck.

« C’est un très grand plaisir, une grande fierté, mais c’est aussi l’aboutissement d’un rêve, d’une vision et d’une quantité d’efforts. Ramener la Coupe d’Afrique au Sénégal était le rêve de tous les sportifs et de tous les dirigeants. Quand on posait la première pierre de Diambars ici, en mai 2003, notre rêve c’était de former des jeunes qui puissent permettre au Sénégal de gagner une Coupe d’Afrique », s’est exprimé le Président de Diambars, Saër Seck.

L’ancien président de la Ligue Sénégalaise de Football Professionnel a rappelé le discours qu’il avait tenu lorsqu’il accueillait la première promotion de jeunes à son institut, dont Idrissa Gueye et Saliou Ciss. « La première promotion des jeunes avec Saliou Ciss, Idrissa Gana Gueye (mais aussi Pape Alioune Ndiaye et Kara Mbodj pas retenus pour la CAN) au soir du 6 février, je leur ai répété le message que je leur avais délivré quand ils arrivaient ici au mois de novembre 2003, c’est un message qu’ils ont réalisé », s’est remémoré monsieur Seck.

